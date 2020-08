Foco agradou a Rummenigge

O CEO do Bayern Munique, Karl-Heinz Rummenigge, confessou que festejou de forma exuberante todos os golos da sua equipa, na goleada de 8-2 ao Barcelona, na tribuna do Estádio da Luz. Mas também mencionou que ficou surpreendido com o comportamento dos jogadores, após o final da partida dos quartos-de-final da Liga dos Campeões. “Desci até ao balneário, no final do jogo, e esperava encontrar euforia e celebrações, após essa vitória gloriosa. Mas, pelo contrário, estavam todos calmos e achei-os muito focados. Já estavam a pensar no próximo encontro”, revelou o Kaiser em declarações à Sky Sports, e ainda acrescentou: “Jogaram um futebol muito atrativo e de ataque. Realizaram uma exibição incrível.”

Alphonso Davies, lateral-esquerdo de apenas 19 anos, fez um jogo inacreditável, frente ao gigante Barcelona, sendo mesmo um dos melhores jogadores em campo e num dos golos deixou o português Nélson Semedo de cabeça à roda. Marcelo, defesa do Real Madrid, não deixou passar a exibição do prodígio do Canadá em claro e também aproveitou para picar os rivais da Catalunha. “É uma alegria para os meus olhos ver-te jogar, miúdo”, escreveu o brasileiro nas redes sociais.