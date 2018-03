O Shakhtar joga hoje pela quarta vez no Olímpico de Roma com a esperança de que a história se repita para regressar aos ‘quartos’ da Liga dos Campeões, o seu melhor resultado na prova. Nas duas primeiras visitas à capital italiana, os ucranianos saíram goleados, por Lazio (5-1) e Roma (4-0), mas na última, em 2010/11, precisamente nos oitavos-de-final, bateram os giallorossi por 3-2 antes de carimbarem o apuramento na 2ª mão, em Donetsk. Agora, a equipa orientada por Paulo Fonseca chega a Itália depois de vencer por 2-1 e o técnico português acredita que é possível voltar a fazer história."A minha equipa está em grande forma, mental e fisicamente. A Roma é um adversário muito forte e vai tentar pressionar-nos desde o início. Eles ganharam cinco dos últimos sete jogos, mas a minha equipa está motivada", garantiu o técnico do Shakhtar, que chega a este jogo só com vitórias desde a paragem de inverno - em cinco partidas fez 18 golos e sofreu apenas um, o que a Roma marcou na 1ª mão.Já Eusebio Di Francesco aborda o encontro desta noite algo preocupado com a irregularidade demonstrada pela sua equipa, derrotada em casa (0-2) pelo Milan mas, logo a seguir, capaz de vencer no reduto do Nápoles. "Quero ver continuidade. Na 1ª mão cometemos alguns erros, não apenas individuais mas também coletivos e não podemos repeti-los", alertou o técnico da Roma.