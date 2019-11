Forsberg: «O Benfica gosta de ter bola»

Emil Forsberg espera um "bom jogo" frente ao Benfica e mostra-se confiante que o Leipzig vai conseguir ser feliz quarta-feira."Acima de tudo será um bom jogo, pois o Benfica gosta de ter bola. Eles vêm cá para ganhar, mas estou confiante de que seremos melhores", disse o jogador do Leipzig.Emil Forsberg desvalorizou os resultados do Benfica na Champions. "Será sempre um jogo difícil. O Benfica estar mal não muda nada para nós e não podemos pensar que eles defendem mal. Têm uma boa equipa, quer defensiva quer ofensivamente", continuou.O médio minimizou as ausências por lesão de jogadores da equipa alemã. "Não posso dizer quem vai jogar, mas temos ótimos jogadores para todas as posições. Isso é algo que não me preocupa. A nossa equipa tem muita qualidade", referiu.Forsberg espera que o Leipuz consiga chegar aos oitavos de final da Liga dos Campeões. "Eu vivo para esse tipo de jogos. Sempre foi um sonho jogar na Liga dos Campeões pelo RB Leipzig e seria incrível também para os adeptos", frisou.