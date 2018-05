A Federação Portuguesa de Futebol deu este sábado os parabéns a Cristiano Ronaldo pela conquista da Liga dos Campeões, avisando, com boa disposição, que agora há um Campeonato do Mundo pela frente."Incrível! Cristiano vence a Liga dos Campeões pela 5.ª vez e não pára de bater recordes! Parabéns, craque! PS: Agora faz as malas que temos um Mundial para disputar", pode ler-se na conta oficial da FPF no Twitter.

Autor: Luís Miroto Simões