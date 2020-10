Franceses não perdoam erro de Danilo e elogiam "artista" Bruno Fernandes

Numa cidade histórica para o futebol português, Paris SG e Manchester United encontram-se com um português de cada lado e, tal como o resultado - vitória dos red devils por 2-1 -, as análises às respetivas exibições acabaram por ser bem mais positivas para Bruno Fernandes do que para Danilo Pereira. O médio ex-FC Porto, refira-se, estava em dia de estreia, algo que é de certa forma utilizado para atenuar uma atuação que foi vista como negativa.





: à frente da defesa, o pitbull português mostrou por que o clube da capital o contratou. Não se poupou a esforços e cobriu imenso espaço em frente ao quarteto defensivo. Por outro lado, o meio campo parisiense mostrou-se muito permeável e ele foi em parte responsável por isso, ainda que tenha recuperado algumas bolas, incluíndo um bom desarme a Rashford. Foi demasiado passivo no segundo golo do Manchester United, deixando o inglês livre para rematar. Com a bola nos pés não oferece muito, optando por jogar de forma segura com passes laterais: um artista. Confortável com a bola nos pés, rapidamente se tornou no comandante do jogo com múltiplos toques entre linhas. Excelente no passe curto e bom nos longos, foi o português quem regulou a equipa. Ainda marcou um penálti à segunda tentativa. Foi capaz de atirar à barra e bater livres. Fez uma partida bem sucedida, apesar de ter perdido gás na segunda parte. Foi substituído por Van de Beek.: levou um nó cego de Marcus Rashford no seu batismo pelo PSG num belo gesto de carinho. Bem-vindo ao clube.: no seu primeiro jogo com o PSG, o internacional português recuperou algumas bolsa no meio campo. Mas teve muito mais problemas no jogo ofensivo e acabou muito cansado. Foi batido por Rashford no lance do golo da vitória: foi de longe o melhor médio da sua equipa e isso diz muito. Muito bem a perseguir e anular Rashford no segundo tempo.: teve a sorte de ter uma segunda chance no seu penálti, mas o seu jogo habitual esteve muito bem na primeira parte. Na segunda perdeu influência.- teve oportunidade de marcar novamente o penálti e colocar o United na frente. Demasiado perdulário em algumas situações na segunda parte, em que podia ter saído mais cedo.: no seu primeiro jogo com a camisola do PSG, o médio ex-FC Porto foi diretamente lançado aos lobos. Mas teve uma noite complicada, especialmente por não ter sido ajudado pelos seus companheiros de meio campo. Nem sempre ao nível do necessário nas ações ofensiva, fez ainda assim algumas ações valiosas a travar contra-ataques contrários. Ainda assim, no geral falhou na sua atuação e na segunda parte acabou por demonstrar sinais de cansaço. Foi forçado a cometer uma falta travar um ataque do Fred e depois acabou por ser o responsável pelo segundo golo dos ingleses.: em estreia pelo PSG, o médio português alinhou na sua posição preferida no primeiro tempo. Autor de uma primeira parte marcada por ações lentas, algo que é normal, Danilo destacou-se na segunda parte com uma soberba intervenção em Rashford, quando este ia para o golo. Também trouxe dimensão física para as bolas aéreas. Por outro lado, talvez por não ter ritmo, não está isento de culpas no golo de Marcus Rashford.: acabou a sua estreia da pior forma, já que perdeu o duelo com Rashford no lance do golo.: capitão da noite, teve a coragem de assumir a cobrança do segundo penálti depois de ter falhado.