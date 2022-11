Francisco Conceição estreia-se a marcar na Champions pelo Ajax com este golo fantástico

Francisco Conceição estreou-se esta terça-feira a marcar pelo Ajax na Liga dos Campeões, com um golo que serviu para fechar as contas do resultado frente ao Rangers (3-1) na última ronda da fase de grupos da prova milionária. Com a presença no playoff da Liga Europa praticamente garantida, Alfred Schreuder lançou o jovem extremo português aos 87' e o ex-jogador do FC Porto respondeu... com um golo fantástico aos 89'.