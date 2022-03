Gabriel Jesus e o empate com o Sporting: «Entrámos para jogar o nosso futebol e tentar ganhar o jogo»

Gabriel Jesus abordou o empate do Manchester City com o Sporting (0-0), garantindo que os citizens queriam vencer a partida."Entrámos em campo para fazermos o nosso trabalho, sabendo que tínhamos a vantagem dos cinco golos. Porém, entrámos para jogar o nosso futebol, tentar ganhar o jogo. Infelizmente não conseguimos a vitória mas estamos classificados", reiterou à Eleven Sports."Às vezes sabemos que estamos com o corpo certo mas o movimento da parte de cima pode ser fatal para ser fora-de-jogo. Foi o que aconteceu, já tive alguns golos anulados por causa disso. É melhorar nisso para poder ficar em posição de fazer golo""Qualquer adversário que vier vai ser difícil. Temos de fazer o nosso trabalho, jogar à nossa maneira, procurar a vitória como sempre.""Tenho muito carinho com o Bernardo, dou-me muito bem com ele e quero-o feliz. Seja aqui ou noutro lugar que escolher. Só quero a felicidade dele… É óbvio que quero jogar com ele."