Galatasaray de Sérgio Oliveira segue à justa para a 3.ª pré-eliminatória da Champions Médio ex-FC Porto foi titular e saiu no decorrer da segunda parte do duelo com o Zalgiris (1-0)





• Foto: Galatasaray