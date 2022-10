Galtier: «Messi fez sinal que queria sair, sentiu-se um pouco cansado»

Sobre o jogo, o treinador da formação da capital gaulesa assumiu que a igualdade é justa. "Estivemos um pouco desajeitados no último passe. No geral, é um empate justo porque o Benfica jogou bem", garantiu.

Christophe Galtier retirou de campo o autor do golo do Paris Saint-Germain, deixando no relvado dois elementos do ataque pareciam estar a ter um rendimento inferior como Neymar e Mbappé. O treinador dos franceses revelou que o argentino saiu a pedido."Messi fez sinal que queria sair. Na última ação de jogo, ele sentiu-se um pouco cansado. Saiu porque estava cansado e entrar um companheiro fresco era muito mais adequado para aquele momento", justificou Galtier, que ao minuto 81 fez entrar o ex-Sporting Pablo Sarabia.