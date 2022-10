Galtier revela "grave lesão muscular" de Nuno Mendes: «Vai estar fora durante vários jogos»

Para lá de ter falado da substituição de Leo Messi no jogo com o Benfica , Christophe Galtier revelou ainda que a saída de Nuno Mendes se deveu a um problema físico que obrigará a uma ausência por alguns encontros. "Nuno Mendes teve uma grave lesão muscular e vai estar fora durante vários jogos", disse o técnico, em conferência de imprensa.Com o Mundial'2022 à porta - faltam apenas seis meses para o arranque do certame -, a situação clínica de Nuno Mendes assume importância capital, até porque o lateral do Paris SG é um dos habituais elementos escolhidos por Fernando Santos.