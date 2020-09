Gerson conduz Dínamo Kiev ao playoff

O Dínamo Kiev derrotou (2-0) o AZ Alkmaar e qualificou-se para o playoff da Champions devido à jornada inspirada de Gerson Rodrigues, que anotou o golo inaugural e desenhou a jogada do segundo tento no corredor direito. O nome deste médio, de 25 anos, não engana. Ele nasceu no Pragal, mas tem nacionalidade luxemburguesa, tendo feito todo o seu percurso futebolístico no escalão sénior fora do nosso país. Representou o Swift Hesperange, o Union 05, o Racing, o Fola Esch, o Telstar, o Sheriff, o Júbilo Iwata e o Ankaragücü.

Gerson Rodrigues (49’) inaugurou o marcador através de uma finalização na cara do guarda-redes. Já na ponta final da partida, o luxemburguês conduziu um fatal ataque pela direita. Cruzada por Kedziora, a bola foi desviada por Bizot, guardião do AZ, sobrando para o cabeceamento fácil de Shaparenko (86’). Ficou pelo caminho o conjunto de Arne Slot, seguiu em frente o de Mircea Lucescu, que irá enfrentar o Gent no playoff, eliminatória que terá lugar a 23 e 29 de setembro.

O Gent atingiu o patamar seguinte da competição por se ter desembaraçado (2-1) do Rapid Viena. Dorsch (36’) colocou a equipa belga na frente do marcador através de um cabeceamento. Yaremchuk (59’) dilatou a diferença na conversão de um penálti, tendo o conjunto austríaco ripostado por Demir (90’+3). Um belo golo, por sinal, na sequência de um remate colocadíssimo na meia lua, mas que não evitou a despromoção para a Liga Europa.



Gomes e Kiko podem fazer história

O Omonia de Kiko e Vítor Gomes entra hoje em campo, frente ao Estrela Vermelha, com vista a alcançar o playoff da Liga dos Campeões pela primeira vez. Depois de duas vitórias no prolongamento, frente a duas equipas com portugueses, o Ararat-Armenia (Ângelo Menezes) e o Legia (Luís Rocha, André Martins e Rafael Lopes), não vão encontrar nenhum luso, pois Tomané deixou os sérvios, rumando ao Samsunspor, da segunda divisão turca. Porém, caso avancem, vão defrontar o Olympiacos, onde militam José Sá, Rúben Semedo, Cafú e Pêpê, bem como o técnico Pedro Martins.