Giménez: «Quantas menos bolas chegarem aos pés de Ronaldo... melhor»

O Atlético Madrid recebe esta quarta-feira a Juventus para a Champions, jogo que está a gerar grandes expectativas e marcará o reencontro entre João Félix e Cristiano Ronaldo.





Giménez trata de aliviar a pressão – "Não vai ser uma desforra!" –, mas não se esquece, como seria de esperar, de moralizar uma das mais mortíferas armas do Atlético Madrid. "O João tem grande qualidade e vem de uma grande época. Vê-se que está cheio de ‘ganas’ e que quer crescer. Conta 19 anos e tem o futuro nas suas mãos", diz o defesa dos colchoneros, que vai ter de travar Cristiano."Continua a demonstrar que é um grande avançado. Para que a bola lhe chegue tem, no entanto, de passar por outros. Quantas menos bolas lhe chegarem aos pés... melhor para nós! O importante é realizar um grande trabalho como equipa. Os gestos de Cristiano no jogo com o Atlético Madrid na última edição da Champions? Isso faz parte do passado, não nos interessa."