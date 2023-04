Golo de Barella ao Benfica eleito o melhor da semana da Champions

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Este foguete do Barella foi o Golo da Semana da Champions #ChampionsELEVEN pic.twitter.com/G80QRZXKgT April 21, 2023

O golo de Nicolò Barella, ao minuto 14 do Inter Milão-Benfica, a contar para a segunda mão dos quartos de final, foi esta sexta-feira eleito o melhor da semana da Liga dos Campeões. O remate do internacional italiano, de pé esquerdo colocado no ângulo superior direito da baliza defendida por Vlachodimos, bateu a concorrência de Olivier Giroud (AC Milan), Joaquin Correa (Inter Milão) e Rodrygo (Real Madrid).