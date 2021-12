Golo de Messi ao Manchester City foi o melhor da fase de grupos da Champions

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

.@ChampionsLeague | PSG 2-0 Man City

LEONEL MESSI ESTÁ FEITO O PRIMEIRO GOLO DE MESSI PELO PSG#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/I6GEAj8f1W — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) September 28, 2021

O golo de Lionel Messi ao Manchester City foi considerado o melhor da fase de grupos da presente Liga dos Campeões. O internacional argentino recolheu 22 por cento dos votos dos quase 200 mil que surgiram na plataforma da UEFA.O avançado, de 34 anos, firmou o resultado final (2-0) após um remate colocado e indefensável fora da área no jogo referente à segunda jornada da fase de grupos. O camisola 30 do Paris Saint-Germain superou o golo de Thiago (Liverpool), ao FC Porto, que recolheu 14%, enquanto que Lewandowski (Bayern Munique), no remate à meia-volta ao Dínamo Kiev, somou 13 por cento dos votos.