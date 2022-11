Golo de Messi frente ao Benfica na Luz nomeado o melhor da fase de grupos da Champions

Lionel Messi é o autor do melhor golo da fase de grupos da Liga dos Campeões, anunciou esta sexta-feira a UEFA através de uma nota no sítio oficial do organismo na Internet. Com quase 120 mil votos por parte dos adeptos, o remate em arco de fora de área no Estádio da Luz, frente ao Benfica, foi eleito o melhor golo da fase de grupos da prova milionária, com o argentino a ser ainda o autor do terceiro melhor golo até ao momento da prova, quando marcou frente ao Maccabi Haifa com a parte exterior do pé. O tento de Erling Haaland frente à ex-equipa, o Borussia Dortmunt, foi o segundo mais votado.

Entre o top-10 de melhores golos da fase de grupos da Champions, surgem ainda os golos de Galeno (FC Porto) frente ao Bayer Leverkusen, no quarto lugar, e o de Arthur Gomes (Sporting) no triunfo leonino sobre o Tottenham em Alvalade.