Golos de João Mário e Jota nomeados para melhor da jornada

Os golos de João Mário (o sexto do Benfica diante do Maccabi Haifa) e de Jota (o tento de honra do Celtic em casa do Real Madrid) fazem parte dos quatro nomeados para melhor da jornada 6 da Liga dos Campeões. Além destes dois tentos portugueses, nomeados estão ainda Choupo-Moting (golo diante do Inter Milão) e Kylian Mbappé (frente à Juventus).