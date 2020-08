Governo faz balanço "extremamente positivo" da final a oito da Liga dos Campeões

O Governo fez este sábado um balanço "extremamente positivo" da final a oito da Liga dos Campeões de futebol, que está a ser disputada em Lisboa, atestando a capacidade e segurança do país, face à pandemia de covid-19

"O balanço que se faz desta fase final da Liga dos Campeões é extremamente positivo, sobre todos os pontos de vista, porque não se conhece qualquer registo de incidente negativo, o que, desde logo demonstra que a estratégia foi bem pensada e bem montada", afirmou o secretário de Estado da Juventude e do Desporto.

Em declarações à agência Lusa, João Paulo Rebelo saudou "a organização da UEFA, da Federação Portuguesa de Futebol e todas as autoridades de saúde e de segurança que se juntaram para que este evento fosse o sucesso que está a ser e que demonstra, mais uma vez, que Portugal é um país seguro, que tem dado uma resposta exemplar no combate a esta pandemia".

"Temos uma grande capacidade de organização de eventos, infraestruturas desportivas de grande qualidade e somos, de facto, muito bons em termos de hospitalidade", sublinhou o governante.

O Estádio da Luz, em Lisboa, recebe no domingo a final da Champions, entre PSG e Bayern Munique, 11 dias depois do arranque da final a oito, no recinto encarnado e no Estádio José Alvalade, com a disputa de quartos de final e meias-finais em apenas um jogo e sem público.

"Do ponto de vista desportivo é excecional que Portugal esteja no centro do mundo desportivo, uma vez que esta competição está a ser acompanhada por milhões e milhões de pessoas em todo o mundo, o que dá um enorme prestígio ao nosso país", enalteceu João Paulo Rebelo.

A 17 de junho, a UEFA escolheu Lisboa para acolher a inédita final a oito, uma decisão acertada, segundo o responsável pela pasta do Desporto.

"Acho que foi uma boa decisão acolher esta esta fase final da Liga dos Campeões e voltaria a indicar Portugal e Lisboa ou outras cidades com grandes infraestruturas desportivas e com capacidade para dar esta boa resposta", referiu.

O desfecho da principal prova continental de clubes está marcado para domingo, no Estádio da Luz, a partir das 20h e João Paulo Rebelo não tem dúvidas: "Vai ficar na história, porque é inédito".