Governo proíbe Liverpool de entrar na Alemanha para jogar com RB Leipzig

Depois de uma primeira metade da temporada sem grandes problemas no calendário das provas europeias devido à Covid-19, a entrada na fase do 'mata mata' trouxe consigo os primeiros contratempos. Depois de já se ter falado na possibilidade de a eliminatória entre Arsenal e Benfica, da Liga Europa, ser disputada em terreno neutro, agora surge mesmo a primeira confirmação de um jogo que não se poderá realizar no palco inicialmente apontado. Trata-se da primeira mão entre RB Leizpig e Liverpool, agendada para dia 16 deste mês.





Em causa está a restrição imposta - e ampliada até 17 de fevereiro - pelas autoridades alemãs à entrada de pessoas provenientes de países afetados pelas novas variantes da Covid-19, nas quais se incluem os cidadãos ingleses e, naturalmente, os jogadores do Liverpool. As únicas exceções, explica o governo germânico, são para alemães ou residentes na Alemanha, não estando prevista qualquer possibilidade de as ampliar para atletas profissionais. E nem mesmo o pedido feito pelo RB Leipzig teve qualquer efeito...Agora, explica a Sky Sports News, a UEFA está a discutir com a federação alemão e o governo do país, procurando encontrar uma solução. E não sendo mesmo possível jogar-se na Alemanha, a solução poderá passar por uma inversão das partidas (a primeira mão jogar-se em Liverpool e a segunda na Alemanha) ou então a disputa de uma eliminatória a jogo único.