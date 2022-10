Grande passe de Diogo Costa e Galeno fez o resto sozinho: o golo que colocou o FC Porto na frente

O FC Porto adiantou-se no marcador ainda antes de serem completados os primeiros 10 minutos de jogo frente ao Bayer Leverkusen. O lance do golo que colocou os dragões em vantagem começou com um grande passe de Diogo Costa, suguiu com uma excelente receção orientada de Galeno e com uma finalização a corresponder na perfeição à beleza do lance.