Gripe afastou Joselu da partida com o Sp. Braga

Joselu saiu à última hora da ficha de jogo do Real Madrid para o duelo frente ao Sp. Braga. Sabe-se agora que o avançado da turma merengue falhou o encontro devido a uma gripe, conforme revelou o Real Madrid no seu site.

"O Joselu não está disponível para o encontro desta noite, entre Sp. Braga e Real Madrid, da 3ª jornada da Champions. O avançado é baixa de última hora devido a um processo gripal", explicou o clube.

Resta saber se o jogador recupera a tempo do grande clássico do futebol espanhol, frente ao Barcelona, que se disputa no sábado.