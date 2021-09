Grupo F: Chelsea não olha para trás

O campeão Chelsea começa a defender o título frente ao Zenit e o técnico Thomas Tuchel garantiu que "não se pode olhar para trás". "É manter o sentimento e o desejo, esse sentimento cria fome por mais. É viciante", garantiu o alemão, que não poderá contar com os lesionados Kanté e Pulisic. "Há tantas equipas que podem vencer a Champions. Precisamos de sorte, do momento e de um bom grupo. Talvez tenhamos surpreendido na última época mas foi merecido. Agora começamos do zero." Pela frente o Zenit, que parece mais preocupado com o desafio com a Juventus da 3ª jornada. Os russos usaram as redes sociais para ‘gozar’ com os resultados recentes da equipa italiana.





Já a Juventus desloca-se à Dinamarca ainda sem triunfos esta época. "A responsabilidade é nossa, temos muito a melhorar mas temos de vencer o Malmö", atirou Allegri. O jogo é arbitrado por Artur Soares Dias.