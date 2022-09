Grupo F: o campeão Real Madrid voltou

O ‘crónico’ campeão Real Madrid, que venceu a competição pela 14ª vez na época passada, regressa à ação na prova milionária em Glasgow, diante do Celtic de Jota, com a ambição de sempre. “Estou muito feliz por termos ganho a última Champions, mas temos vontade de ganhar outra. O mister disse-nos que temos de defender bem o nosso título”, frisou Vinícius, autor do golo que deu a ‘orelhuda’ aos blancos na final com o Liverpool.

Ora, para Carlo Ancelotti, o primeiro objetivo dos blancos passa por ir além da fase de grupos, mas o técnico alerta para as qualidades do Celtic e dos outros adversários. “Não é um grupo fácil, conhecemos todas as equipas. O Celtic está bem e temos de os respeitar, tal como o Leipzig e o Shakhtar. Temos o exemplo do ano passado com o Sheriff e sabemos que nesta fase há muitas surpresas. Será um grupo equilibrado”, considerou o italiano.

Postecoglou ansioso

Ange Postecoglou, treinador dos escoceses, mal pode esperar para defrontar o Real Madrid: “Estou ansioso e é uma recompensa pela época fantástica que fizemos no ano passado. É aqui que nós queremos estar e competir.”



Shakhtar joga pela Ucrânia



Na Alemanha, o Leipzig de André Silva – que deverá iniciar a partida no banco –, mede forças com o Shakhtar Donetsk, naquele que será o primeiro do jogo da equipa na Liga dos Campeões após a invasão russa da Ucrânia. "Não vamos representar apenas o Shakhtar, mas a Ucrânia. É uma grande responsabilidade e um orgulho", disse o técnico croata Igor Jovicevic. Já Domenisco Tedesco lembrou que o Shakhtar tem "muita experiência na Champions."