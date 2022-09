Grupo G: quem tem um Haaland...

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Manchester City estreia-se nesta edição da Champions frente ao Sevilha com o mesmo objetivo de sempre: conquistá-la pela primeira vez. A equipa de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva já esteve bem perto de levantar a ‘orelhuda’... mas falhou na ‘hora H’. Agora, os citizens têm finalmente a peça que faltava no seu xadrez: Erling Haaland. O ‘ciborgue’ norueguês, que leva já incríveis 10 golos em 6 jornadas na Premier League, possui números impressionantes na prova milionária juntando Salzburgo e Dortmund: 19 jogos, 23 golos e um prémio de melhor marcador na época 2020/21! “É uma competição complicada e precisas deste tipo de jogadores. Podes passar-lhe a bola e ele marca do nada!”, rejubilou Guardiola sobre o seu goleador.

Guerreiro defronta Zeca

No outro encontro do Grupo G, o Borussia Dortmund recebe o Copenhaga. Raphaël Guerreiro deverá ser titular nos alemães e Zeca nos dinamarqueses.