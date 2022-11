Guarda-redes do Shakhtar Donetsk fica mal na fotografia no golo de André Silva

Foi com alguma sorte (e determinação) à mistura que André Silva chegou esta quarta-feira ao terceiro golo na presente edição da Liga dos Campeões, apontando o terceiro golo do RB Leipzig frente aos ucranianos do Shakhtar Donetsk na sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.Fruto das três assistências que também tem na competição milionária, André Silva é neste momento o português melhor classificado na lista de marcadores, numa lista encabeçada por Salah, que já apontou sete golos e uma assistência na prova. Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, é atualmente o terceiro melhor marcador, com cinco golos e duas assistências, apenas atrás do egípcio do Liverpool e de Mbappé (seis golos e duas assistências).