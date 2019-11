Guarda-redes do Slavia de Praga desapontado com Messi

Ondrej Kolar teve uma excelente exibição em Camp Nou, tendo sido mesmo um dos principais responsáveis pelo 0-0. Feliz pela exibição, o guarda-redes do Slavia Praga ficou bastante desapontado com a atitude de Messi e outros jogadores do Barcelona após o encontro.





"Messi e os outros foram-se embora e alguns nem nos cumprimentaram. Foi triste. Queríamos conhecê-los e trocar camisolas no final do jogo, mas eles não tiveram o melhor comportamento", referiu.Ainda assim, o guarda-redes do Slavia Praga deu os parabéns a Ter Steger: "Esperou por mim no túnel. Parou e disse que não via uma exibição tão boa há muito tempo e acrescentou que gostava muito da forma como eu jogava com os pés. O facto de ele ter esperado por mim foi como um prémio. Fiquei arrepiado ao ouvir essas palavras de um guarda-redes tão bom."