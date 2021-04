Guardiola: «Aliviado, é melhor ganhar do que empatar»

Aliviado. Foi assim que Pep Guardiola se assumiu após o triunfo do Manchester City sobre o Borussia Dortmund, com um golo marcado perto do final. Na análise à partida, o técnico dos citizens assumiu que a sua equipa sentiu dificuldades e apontou como um dos problemas a incapacidade da dupla de construção em fazê-lo da forma a que estão habituados.





"Sim, aliviado, é melhor ganhar do que empatar. Mesmo com 1-1 teríamos 90 minutos para o conseguir. Temos 2-1. É Champions League e vamos lá para ganhar. Na primeira parte não fomos inteligentes com a bola, o nosso passe não foi o melhor. Na segunda estivemos muito melhor, tivemos duas ou três chances para marcar o segundo e terceiro golos, mas infelizmente não aconteceu. Mas depois de sofrer o 1-1 conseguimos marcar o golo final", começou por dizer.Questionado sobre a decisão de colocar Gabriel Jesus em campo no lugar de Bernardo Silva, Guardiola justificou. "Para jogarmos bem nas áreas onde queremos jogar, temos de conseguir uma boa construção e hoje não o conseguimos. O João [Cancelo] e o Rodri não estiveram bem a receber a bola nas posições para ter contacto com os outros. É normal, os adversários são fortes, pela qualidade, pelo ritmo e dificultaram o que queremos fazer. Foi um bom resultado. 2-1 e agora temos uma chance na próxima semana".Uma partida da próxima semana na qual Guardiola tem tudo já pensado. "Vamos ver o jogo, sabemos exatamente o que eles fazem, vamos ajustar algumas coisas e vamos lá para ganhar. Ganhámos 27 dos últimos 28 jogos, temos agora o Leeds, depois vamos à Alemanha tentar ganhar. O Borussia é uma equipa típica de Liga dos Campeões. Estão habituados a jogá-la durante vários anos. Estamos 2-1, estamos na frente e vamos para ganhar".