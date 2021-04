Guardiola conta com Manchester City inspirado em Dortmund

O Man. City chega hoje a Dortmund com uma vantagem mínima (2-1) nos ‘quartos’ da Champions e Pep Guardiola só pensa em jogar para a vitória. Na antevisão ao duelo com o Borussia, o técnico foi claro em afirmar que confia na inspiração dos jogadores para alcançar a segunda meia-final da história do clube na liga milionária.

“Depois de ganharmos 27 dos últimos 29 jogos, seria tolo se não acreditasse nos meus jogadores. Temos merecido o que já alcançámos, mas sei que se formos eliminados e depois falharmos nas outras provas, seremos considerados um falhanço. Vamos dar tudo para ganhar. Se ganharmos, vão dizer que lidámos bem com a pressão; se perdermos, vão dizer que não. Não disse nada de especial aos meus jogadores. Cada um deve ser líder no jogo”, sublinhou Pep.

Além disso, o técnico, de 50 anos, vincou que o City “pretende vencer a Champions” e analisou o facto de esta partida ser realizada sem adeptos no Signal Iduna Park, estádio que costuma ser complicado para as equipas visitantes: “Mais fácil? [risos] Não sei... Há tanto tempo que jogamos sem adeptos. Mas todas as equipas já estão habituadas a jogar sem público...”

De resto, Guardiola foi ainda questionado sobre Haaland, avançado que tem sido associado ao City, mas preferiu focar a atenção apenas no adversário. “Analisamos o Dortmund enquanto equipa, não apenas um jogador. Já conhecíamos a sua qualidade...”, confessou.

Do lado do Borussia, o técnico Terzic deixou em aberto o futuro de Haaland. “No passado já houve jogadores talentosos que deixaram o clube. Nunca sabemos o que vai acontecer. Espero que Haaland seja importante frente ao City e que volte aos golos”, garantiu o alemão, que não pode contar com Sancho. Ainda assim, Terzic prometeu “uma equipa calma num grande desafio”.