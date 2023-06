Guardiola e a final da Liga dos Campeões: «Estamos confiantes e otimistas»

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, fez a antevisão à final da Liga dos Campeões frente ao Inter (sábado, às 20h), prevendo um duelo difícil, mas mostrando confiança na sua equipa para alcançar a glória europeia."Vai ser um jogo com muitas dificuldades. Não é fácil atacar um sistema defensivo como o deles [Inter], temos de ter muita paciência. O Inter está habituado a controlar os jogos em Itália, é uma final contra uma equipa de topo. Apesar de estarmos confiantes e otimistas, não posso negar a qualidade do Inter", afirmou Guardiola.Tendo em conta o registo dos italianos na prova, os cityzens estão em 'desvantagem' - o Inter conquistou duas vezes a prova e o City nenhuma. Ainda assim, o técnico espanhol não acredita que o fator história seja importante."Vamos dar o nosso melhor, isto não tem nada a ver com história e sim com o que consegues fazer em 95 minutos. Não importa o que fizemos na fase de grupo, nos quartos-de-final, na Premier League, ou no ano passado. O que importa é o agora, é simples, temos de ganhar", concluiu.