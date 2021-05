Guardiola e Tuchel entre conversas e copos de vinho: rivais na Champions e amigos no bar

Pep Guardiola e Thomas Tuchel vão enfrentar-se na final da Liga dos Campeões mas são velhos conhecidos, ao ponto de terem partilhado mesa, garrafas de vinho e grandes conversas na Alemanha.





Nos tempos em que o agora treinador do Manchester City liderava o Bayern Munique, Guardiola frequentava um bar no centro da cidade bávara, onde se cruzava muitas vezes com Tuchel, que na altura vivia um ano sabático depois de ter treinado o Mainz.Michael Reschke, ex-diretor do Bayern, conta ao site 'The Athletic' como eram esses encontros. "Foi como ver dois maestros de xadrez, Fischer contra Spassky, ou Cícero e Sócrates a discutir a filosofia do futebol. Falavam de jogos que tinham acontecido há muitos anos enquanto mexiam em moinhos de pimenta e copos de vinho. Eram capazes de reproduzir os jogos ao ínfimo detalhe. O Tuchel perguntava-lhe pelos jogos de 2009 e pela forma como mexia os laterais.""Eu era um espectador. Falavam algo entre alemão e inglês, não usavam nenhum termo técnico, mas era difícil seguir o ritmo deles. Estavam tão embrenhados na conversa durante quatro horas que ninguém no bar, nem sequer os empregados, se atreviam a aproximar-se. Sempre pensei que sabia algo sobre futebol, mas ao ouvi-los já não me sentia tão seguro disso", prosseguiu.Reschke conta que os dois treinadores são muito parecidos. "São exigentes com os seus jogadores e dão-se melhor com os que pensam o jogo com a mesma profundidade que eles. Os que querem jogar o seu próprio futebol têm dificuldades. Taticamente ambos procuram dominar, embora o Thomas seja mais tecnocrata e o Pep mais artista."Manchester City e Chelsea disputam a final da Liga dos Campeões no próximo sábado, às 20 horas, no Estádio do Dragão.