Guardiola fez comparação com Alvalade: «Foi um jogo muito mais equilibrado»

Pep Guardiola traçou uma comparação entre as duas mãos da eliminatória com o Sporting e garantiu que o principal estava cumprido ante os leões."Foi um jogo muito mais equilibrado [do que na 1ª mão]. Fizemos uma boa primeira parte, começámos bem o segundo tempo mas tivemos um golo anulado, que nos custou. Atacámos os espaços… No segundo tempo, a ganhar por 5-0, procurámos mais o contra ataque onde somos rápidos e bons, mas estamos classificados", frisou o treinador do Manchester City em declarações à Eleven Sports."Estou sempre feliz. Às vezes não sai, mas tentam.""Não. O que fiz no ano passado já passou, não tem peso."