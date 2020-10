Guardiola: «Jogámos mesmo bem!»

Depois da vitória sobre o FC Porto, por 3-1, o Manchester City voltou esta terça-feira a triunfar na Liga dos Campeões e, no final do encontro com o Marselha, Pep Guardiola estava visivelmente satisfeito. Talvez até mais do que é habitual, tanto que, na análise ao encontro, até distribuiu elogios por praticamente todos os elementos do seu plantel.





"Jogámos mesmo bem! Não concedemos muitas chances, nada de nada... Estivemos sempre a controlar o jogo. Fomos pacientes e agressivos sem a bola. Estou muito satisfeito com a performance e com a vitória. Ganhar fora de casa é sempre difícil e nós conseguimos alcançá-lo. Com o Marselha a jogar com cinco na defesa tivemos de jogar mais subidos e em largura. Nesse momento o Raheem [Sterling] foi excecional e o Phil [Foden] também. O Kevin [De Bruyne] joga sempre bem, faz sempre coisas especiais e estou muito feliz por tê-lo de volta. Esteve duas semanas lesionado e jogou tão bem outra vez", elogiou.E por falar em palavras positivas, Pep também as levou ao setor defensivo. "Estivemos muito estáveis. O Ruben e o Ayme [Laporte] estiveram bem. O Kyle [Walker] está na melhor forma desde que estamos juntos em Manchester. Alex [Zinchenko] ajudou-nos, o John [Stones] jogou bons minutos. Estão tão satisfeito com a forma como jogámos".