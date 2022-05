Guardiola: «Não estávamos na final mas estávamos muito perto e é um golpe duro»

Pep Guardiola estava desiludido com o desfecho da eliminatória das meias-finais da Liga dos Campeões, depois dos citizens terem vencido em casa a primeira mão por 4-3. O treinador espanhol sentiu que o Manchester City estava próximo de disputar a final."Quando estávamos melhor e tínhamos o controlo do jogo, chegaram duas bolas à área e empataram a eliminatória. Pela minha experiência, aos 89 minutos sabia que não estávamos na final, mas estávamos muito próximos. É um duro golpe. Há que felicitar o Real Madrid e o Liverpool e que seja uma boa final", vincou no final do encontro.Guardiola explicou, depois, como viu o encontro na capital espanhola. "No primeiro tempo não tivemos o jogo, não fomos bons o suficiente. Mas não sofremos muito. A partir do momento em que marcámos fomos melhores. Descobrimos o ritmo e o nosso futebol e os jogadores estavam confortáveis Não foi como nos últimos 10 minutos, eles atacam e atacam e tu sofres. Não aconteceu. Eles colocaram muitos jogadores na área, com Militão, Rodrygo, Vinícius, Benzema e fizeram cruzamentos para marcarem dois golos. Não jogámos o nosso melhor, mas é normal, uma meia-final, os jogadores sentem a pressão e querem fazer as coisas. O futebol é imprevisível. Temos de aceitar. Agora precisamos de processar isto e voltar, com os nossos adeptos em casa e os últimos quatro jogos que temos para fazer", descreveu à BT Sports.