Guardiola nega obsessão com a Champions

çConquistou por duas vezes a Liga dos Campeões, ao comando do Barcelona, e chegou ao Manchester City em 2016 para repetir a proeza, mas Pep Guardiola assegura que não é uma obsessão: "Queremos ganhar, mas não me vou matar se não conseguirmos. Na minha primeira conferência de imprensa aqui surgiu essa questão. As pessoas diziam ‘estás aqui para ganhar a Liga dos Campeões’. Eu disse ‘OK’. Mas falei com o diretor e o presidente e não me falaram nisso." Na antevisão ao confronto com o Dínamo Zagreb, o catalão defendeu que os citizens preferem vencer a Premier League. "Vamos tentar seduzir os adeptos e dizer-lhes que podemos consegui-lo", vincou o técnico que ficou sempre pelos ‘quartos’ ao serviço do City.

No Dínamo Zagreb a palavra de ordem é... diversão. "Vamos desfrutar e tentar ganhar. Estivemos a analisá-los e acho que podemos surpreendê-los", disse Nenad Bjelica.