Guardiola: «O que fizemos nos últimos 15 ou 16 meses não é normal»

O Manchester City já está apurado para os oitavos de final da Liga dos Campeões mas quer garantir o primeiro lugar do Grupo F na última jornada. O lote de indisponíveis para a receção aos alemães do Hoffenheim é grande - David Silva, Aguero, Kevin de Bruyne, Danilo, Mendy, Caludio Bravo, Mangala e Zinchenko ficam de fora -, porém, Pep Guardiola não quer facilitar."Temos 15 jogadores disponíveis... não dá para fazer muito. Vamos ter um jogo muito difícil. É verdade que já estamos na fase seguinte e isso é o mais importante, mas queremos terminar em primeiro lugar", afirmou o técnico espanhol, ele que abordou a derrota (2-0) diante do Chelsea no passado sábado, a primeira na Premier League na presente temporada. "O anormal não é perdermos um jogo. O que acaba por não ser normal é fazermos aquilo que fizemos nos últimos 15 ou 16 meses. Em todos os desportos, todas as grandes equipas, os grandes atletas... todos perdem os jogos. Temos que aceitar e seguir em frente, não há mais nada a fazer", afirmou.O Manchester City é primeiro do grupo com dez pontos. Os franceses do Lyon, que totalizam sete pontos, discutem a passagem aos 'oitavos' com o Shakhtar Donetsk de Paulo Fonseca, que está na terceira posição com cinco pontos.