Guardiola relativiza pressão na Champions: «Michael Jordan ganhou seis títulos na NBA... em 16 temporadas»

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, deu esta segunda-feira o pontapé de saída do jogo frente ao Bayern Munique e salientou o prazer de enfrentar uma equipa de topo como a dos alemães: ''É uma honra estar aqui a defrontar um clube de elite como o Bayern Munique. Estou muito feliz', frisou.Em conferência de imprensa, Guardiola relembrou a sua passagem pelo clube e o ADN de conquista que os bávaros têm: ''Da minha experiência quando treinei o Bayern, não interessava onde jogássemos, tínhamos de ser o Bayern Munique e tentar ganhar. O Bayern não é uma equipa que apenas pensa na segunda mão. Eles querem logo ganhar", explicou o campeão inglês em título.Pep Guardiola ganhou duas Ligas dos Campeões, ambas ao serviço do Barcelona, e procura a primeira pelo Manchester City, apesar do imenso êxito interno, em Inglaterra. Confrontado com a pressão de alcançar troféus pelos citizens na Europa, Guardiola mencionou o caso de uma lenda do basquetebol."Tentámos mas há equipas que enfrentas, também são boas e querem ganhar. O Michael Jordan ganhou seis títulos na NBA. Sabes quantas temporadas jogou? 16! No desporto, perde-se mais do que se ganha. O importante é estar aqui e competir bem", garantiu Guardiola.O espanhol assume também que na Liga dos Campeões é preciso ser "perfeitos" e define que "o foco está no jogo de amanhã". Faz ainda a separação do desempenho nos campeonatos nacionais em relação à prova europeia: ''Esta competição não tem nada a ver com a forma da equipa na Liga Inglesa ou na Taça de Inglaterra mas sim com o trabalho da equipa em 90 ou 95 minutos", declarou.Sobre o novo treinador do Bayern Munique, Thomas Tuchel, Guardiola teceu elogios sobre as suas passagens recentes no Paris Saint-Germain e Chelsea: ''Em Paris saiu-se muito bem, não só ganhou a Liga como chegou à final da Champions, a sua forma de treinar foi boa. No Chelsea também fez um bom trabalho", descreveu. Manchester City recebe o Bayern Munique na terça-feira (20h) jogo a contar para a 1.ª mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões.