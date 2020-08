Guardiola: «Um dia vou conseguir dar o salto para as meias-finais»

Pep Guardiola estava frustrado após a derrota do Manchester City com o Lyon por 3-1, que afasta a equipa inglesa das meias-finais da Champions. É a terceira vez consecutiva que os citizens ‘caem’ nos quartos de final da liga milionária.





"Um dia vou conseguir dar o salto para as meias-finais. Nos primeiros 20, 25 minutos, tivemos dificuldades para encontrar espaços no ataque. Mas a segunda parte foi boa. Mas temos de ser perfeitos nesta competição. Fizemos muitas coisas boas, mas não fomos bons o suficiente. Cometemos alguns erros dentro da área, em momentos cruciais", explicou o técnico, no final do jogo.Guardiola, que já conquistou a Champions pelo Barcelona, ficou incrédulo com o falhanço de Sterling, que daria o empate, segundos antes do Lyon marcar o terceiro golo."Naquele momento tens de fazer o empate para forçar o prolongamento. Depois concedemos o terceiro e acabou. Criámos mais oportunidades e rematámos mais. Estamos desapontados. Agora vamos de férias e depois temos de levantar o ânimo", apelou o treinador, garantindo que o City vai continuar a lutar pela Liga dos Campeões."Temos de quebrar esta barreira que nos separa das meias-finais. A equipa já merecia ao longo dos últimos anos. Talvez um dia quebremos essa barreira", sublinhou.