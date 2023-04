Guardiola volta a elogiar Bernardo Silva de forma curiosa: «É um jogador de futebol»

Pep Guardiola nunca escondeu que Bernardo Silva é um dos jogadores que mais lhe enchem as medidas e esta noite, depois de mais uma boa atuação diante do Bayern Munique , voltou a demonstrá-lo. E de uma forma bastante curiosa."O Bernardo Silva é um jogador de futebol. O que quer isso dizer? Ele vai jogar em qualquer lado, porque entende o jogo e todas as ações com e sem bola. Quando o Davies arranca, não consegues pará-lo, mas o Bernardo tem a capacidade de ler as posições, dar-nos o passe extra. É tão importante neste tipo de jogos. Pode jogar a médio de contenção. É tão, tão importante e ultimamente tem marcado muitos golos, algo que lhe tem faltado. Mas agora tem sido decisivo. É um jogador a quem dizes para jogar numa posição e depois não tens de acrescentar nada", explicou.A fechar, um daqueles elogios... "Tive a sorte de treinar jogadores muito bons no Barcelona e Bayern. É um dos melhores que treinei em toda a minha vida, é algo especial em termos de jogador de futebol", elogiou o técnico espanhol.