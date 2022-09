Gulácsi quis 'armar-se' em Neuer e a brincadeira saiu cara: o insólito golo do Shakhtar em Leipzig

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Péter Gulácsi mostrou esta terça-feira que, apesar de muito quererem, nem todos conseguem ter o domínio de bola com os pés de outros guarda-redes, como Manuel Neuer ou Ederson. Diante do Shakhtar Donetsk , ainda na primeira meia hora, o húngaro decidiu sair a jogar, embrulhou-se com o esférico e acabou... de mãos na cara.