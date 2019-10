Há um jovem norueguês a bater recordes de Ronaldo e Messi na Champions

A Europa está boquiaberta com as exibições deste miúdo. Erling Haland, o norueguês de apenas 19 anos que veste a camisola do Salzburgo, da Áustria, é o melhor marcador desta edição da Liga dos Campeões e já bate recordes de colossos como Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.Haland marcou três golos ao Genk, um ao Liverpool ee é o primeiro jogador de sempre a chegar aos 6 golos nos seus primeiros três jogos, segundo publicou o 'Mister Chip'.Em época de estreia na prova, o jovem avançado norueguês já é o futebolista com o melhor arranque na Champions. Cristiano Ronaldo e Messi são os máximos goleadores da prova rainha de clubes da UEFA, mas demoraram a marcar pela primeira vez.O argentino estreou-se em 2004 mas só marcou em 2005, ao Panathinaikos, no seu 5.º encontro. E teve de jogar 12 partidas para chegar aos 6 golos.Já o português só se estreou a marcar na sua quarta presença na prova e necessitou de 32 jogos para chegar aos 6 golos. Foi em 2007/08, no ano em que ganhou a competição pelo Manchester United - anotou 8 tentos e conquistou a sua primeira Bola de Ouro.