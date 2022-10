Haaland de regresso a casa

Borussia Dortmund e Manchester City têm hoje o segundo ‘round’ no Grupo G da Liga dos Campeões. Os alemães podem entrar em campo já qualificados – caso Sevilha e Copenhaga empatem –, enquanto os ingleses asseguram o 1º lugar com apenas um empate. O duelo marcará o regresso de Haaland ao Signal Iduna Park, onde representou os aurinegros durante duas épocas e meia, marcando 86 golos em 89 jogos – já leva 22 tiros certeiros em 15 jogos pelos citizens. Edin Terzic tem, por isso, boas lembranças do goleador.

“Só temos sensações positivas quando pensamos no Erling. Não foi apenas um jogador brilhante, mas uma pessoa fantástica no balneário, nos treinos. Creio que ele também gostou do tempo em Dortmund. Foi bom para ele estar no Dortmund e ótimo para nós tê-lo”, sublinhou. Não tão positivas são as recordações do primeiro encontro na Liga dos Campeões contra o City, quando Haaland fez o golo do triunfo por 2-1 no Etihad. Cenário que Terzic quer evitar. “Temos que pará-lo amanhã”, exigiu o comandante do Dortmund, ele que deverá lançar Hummels, Schlotterbeck e o português Raphaël Guerreiro – os três saíram lesionados na goleada (5-0) ao Estugarda, na última jornada da Bundesliga.

Pep Guardiola, por seu turno, também se desfaz em elogios ao ‘robô’ norueguês. Não esperava que fosse... tão bom! “O que me impressionou é que eu já sabia que ele nos últimos 30 ou 40 metros era imparável, mas não sabia o quão bem ele se movimentava em pequenos espaços na área. Marcou muitos golos porque se movimenta muito bem!”, considerou o treinador espanhol.

Rúben Dias deixa elogios ao norueguês

Rúben Dias marcou presença na conferência de imprensa e revelou a sensação de treinar com Haaland.“Acabamos por não ter tanto tempo para treinar uns contra os outros, com tantos jogos, mas obviamente podemos dizer que é bom para mim e penso que é bom para todos em termos da qualidade que temos à nossa volta. Temos de treinar com os melhores se quisermos ser os melhores. Obriga-nos a dar o nosso máximo”, vincou o central português, deixando elogios ao artilheiro: “O Erling é provavelmente dos poucos avançados em que um defesa tem de estar a 100 por cento contra ele. Se estiver a 99 por cento, ele vai marcar.”

De resto, também é um fã de Bernardo. “Se estiver a jogar com um jogador muito bom, é bom jogar com ele onde quer que esteja e qualquer que seja a circunstância. É ótimo poder contar com ele”, atirou.