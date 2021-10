Haaland gerido com pinças aponta a nova vítima

Um Borussia Dortmund bem oleado chega a Amesterdão com o objetivo de triunfar e conta na bagagem com o ‘reforço’ Erling Haaland. Depois de ter estado afastado durante três encontros devido a problemas musculares, o avançado de 21 anos voltou em grande ao apontar dois golos no triunfo (3-1) caseiro perante o Mainz, no último sábado, e espera repetir a receita, desta feita, na visita ao Ajax, a contar para a 3ª jornada da Champions. Ambas as equipas somam 6 pontos no Grupo C, que engloba o Sporting, e o treinador do Borussia Dortmund, Marco Rose, destacou a importância do regresso de Haaland à prova milionária.

"Não estava previsto o Haaland realizar os 90 minutos contra o Mainz, mas acabou por ser necessário. Seria mais benéfico ter tido algum descanso, mas disse-me que estava apto e confio no jogador. As próximas semanas serão muito exigentes, com Ajax e jogos na Bundesliga e na Taça, por isso precisamos de Haaland ao melhor nível", confessou Rose, apontando até o avançado norueguês à corrida... pela Bola de Ouro. "Certamente daria um voto ao Erling", garantiu.

No que diz respeito ao duelo com o Ajax, sem os lesionados Raphaël Guerreiro e Moukoko, Marco Rose não perspetiva facilidades em Amesterdão: "O Ajax é um belo clube, que teve grandes jogadores ao longo dos anos. É sempre muito dominante e tem a máquina oleada. É agradável assistir aos seus jogos. Será um grande desafio, mas estamos ansiosos por isso, pois sentimos que podemos levar algo connosco."