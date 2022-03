Haller: «Sabemos que todas as equipas portuguesas gostam de atacar»

Sébastien Haller, avançado do Ajax, fez a antevisão à receção ao Benfica da 2.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões (amanhã, 20h00), alertando para o poderio ofensivo das águias."Todas as equipas portuguesas gostam de atacar. Já sabemos isso. Pode ser comparável ao Ajax. São duas equipas grandes dos seus países, que gostam de ser ofensivas", começou por dizer."Não vi o jogo [do Bayern], só recebi as mensagens. Estragaram a minha noite, mas tudo bem [risos]. Não é uma surpresa. É uma coisa que se pode esperar. Espero fazer mais um golo, mas o mais importante é qualificarmo-nos. Para um artilheiro, a confiança é muito importante. Não me queixo. Jogo bastantes jogos da Liga dos Campeões. Estou feliz, espero que continue assim"."Toda a gente sabe que a atmosfera é fantástica, não só para os nossos jogadores. Na Champions o ambiente é especial. Dá-nos ainda mais energia. Todos queremos ganhar. A Liga dos Campeões é uma competição especial".