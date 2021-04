Hansi Flick espera exibição perfeita do Bayern Munique frente ao Paris SG

Depois de perder (2-3) na 1ª mão dos ‘quartos’ da Champions frente ao PSG, em Munique, o Bayern tem hoje uma tarefa complicada na visita a Paris, mas Hansi Flick mostra-se otimista. No primeiro duelo, o Bayern dispôs de mais remates (12 à baliza face a apenas quatro do rival) e o técnico dos bávaros crê que a chave do sucesso passa pela eficácia da equipa no ataque.

“Sabemos que temos de marcar pelo menos dois golos. Será uma tarefa complicada, mas queremos fazer uma pequena surpresa em Paris. Não fomos eficazes na 1ª mão. Temos agora de fazer melhor. Não podemos desperdiçar oportunidades. Estamos a abordar a situação de forma positiva. Todos estão focados para esta partida”, garante o treinador, de 56 anos, que tenta reagir após o empate com o Union Berlim na Bundesliga.

Hansi Flick conta com alguns regressos ao onze. É que Kingsley Coman, Lucas Hernández e Boateng realizaram ontem treino integrado com o restante plantel e, ao que tudo indica, devem ser titulares em Paris. Já a estrela do Bayern, o bombardeiro Lewandowski, continua a recuperar de um estiramento no ligamento do joelho direito sofrido ao serviço da seleção polaca. Já voltou ontem aos treinos, tendo realizado apenas trabalho sem bola.

Alerta para Mbappé

Kylian Mbappé foi um autêntico pesadelo para o Bayern, em Munique, tendo apontado dois dos três golos do PSG, e mereceu novamente elogios por parte de Hansi Flick. O técnico alemão perspetiva que o avançado gaulês vai ser considerado o melhor do Mundo num futuro próximo. “Ele é um jogador muito perigoso. Vai ganhar a Bola de Ouro no futuro. Estou convencido disso. Ele tem tudo. É rápido, tem boa técnica, gosta de ter bola e, acima de tudo, marca muitos golos”, conclui.