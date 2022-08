Henrik Jensen dá favoritismo ao Benfica mas avisa: «No futebol dinamarquês já fizemos surpresas»

Na antevisão ao duelo de terça-feira diante do Benfica, o técnico do Midtjylland atribui total favoritismo ao conjunto português, mas deixa claro que a intenção dos dinamarqueses passa por sair de Lisboa com possibilidades de discutir o apuramento para o playoff da Champions na próxima semana, em solo nórdico."É crucial continuarmos vivos. Esperamos mostrar isso. O Benfica consegue mostrar isso, tem uma boa equipa. Se conseguirmos, vamos ver se conseguimos essa vantagem", começou por comentar Henrik Jensen, técnico que assumiu a equipa dinamarquesa na semana passada, após a saída de Bo Henriksen."Claro que o Benfica é favorito. Pela grandeza do clube, pelos jogadores… Mas no futebol dinamarquês já fizemos surpresas antes. O importante é depois de amanhã continuarmos vivos e podermos ter chances na segunda mão. O Benfica qualificou-se no ano passado, tem um excelente treinador e grandes jogadores. O favoritismo está todo do lado do Benfica", frisou.A fechar, Jensen abordou o facto do Midtjylland ter mais jogos disputados nesta fase da época. "É uma pequena vantagem. O Benfica também está num bom ciclo. É bom estarmos já a jogar, mas se será uma vantagem ou não, não sei. O Benfica também está muito bem", finalizou.Por seu turno, o capitão Erik Sviatchenko abordou o ambiente no grupo, depois da saída do anterior técnico. "O futebol está sempre a mudar. Precisamos de nos adaptar e estar preparados para os desafios futuros. Para nós, trata-se de continuarmos unidos e lutar para as coisas melhorarem e alcançar os objetivos", disse o central.