Henrik Jensen elogia Benfica: «É uma equipa de topo. Foi uma aprendizagem»

O treinador do Midtjylland mostrou-se resignado com a derrota por 4-1 sofrida no Estádio da Luz e considerou o Benfica como uma equipa de topo. À BTV, Henrik Jensen assumiu que a eficácia superior dos encarnados fez também a diferença."Jogámos contra uma grande equipa, tanto do ponto de vista individual como coletivo. Sabíamos que não podíamos dar espaços, que íamos passar um mau bocado, porque eles têm muitos bons jogadores. Penso que estávamos a fazer uma boa primeira parte, a defender bem, com boas transições, tentámos manter um bloco compacto, mas o Benfica têm muita qualidade. Tiveram três oportunidades e marcaram três golos", analisou.Jenssen ficou mais satisfeito com a reação da equipa no 2º tempo, mas considero que não haveria muito mais que os dinamarqueses pudessem fazer: "Entrámos com dois avançados e conseguimos criar algumas oportunidades e fiquei contente pelo golo. O Benfica é uma equipa de topo. Encaramos isto como uma aprendizagem."Para a 2ª mão o técnico dinamarquês revelou-se confiante numa exibição melhor, mas voltou a frisar que o mais importante será "aprender". "Estou sempre otimista, mas agora é muito difícil para a segunda mão. É uma aprendizagem, jogámos contra uma equipa de topo. A ver se jogamos melhor na terça".