Henrik Jensen elogia Benfica: «Jogadores de nível muito alto»

- Como avalia a exibição do Midtjylland? Retira aspetos positivos desta eliminatória?

– Estou satisfeito com a performance dos meus jogadores e com a partida, mas não com o resultado. O Benfica foi a melhor equipa em campo e está noutro patamar. Contudo, seja contra quem for, ninguém gosta de perder, claro. É por isso que digo que não posso estar satisfeito com o resultado. Podíamos ter conseguido chegar ao empate. Assim, demonstraríamos melhor o nosso nível, mas não conseguimos. Tínhamos um plano de jogo e diria que foi executado praticamente na perfeição.

– Onde esteve a grande diferença entre Benfica e Midtjylland, que justifica este resultado?

– A grande diferença entre estas duas equipas está no nível individual. O Benfica tem jogadores com um nível muito alto. São extremamente talentosos e colocam a bola na área, ou perto dela, mal encontram uma possibilidade. Ainda assim, mordemos-lhes os calcanhares nesta segunda mão. Mostrámos que também conseguimos ter um nível alto.

– Nesta mão, Evander já foi a jogo, mas acabou por sair ao intervalo. Qual foi o motivo para a substituição?

– Ele acabou de voltar de uma lesão. Já estava planeado pois ainda não tinha condições para jogar os 90 minutos.