Henry: «Começar a preparar o jogo com o Lyon neste com o Borussia Dortmund»

O Monaco defronta na terça-feira o Borussia Dortmund na Liga dos Campeões mas Thierry Henry já pensa no duelo do campeonato frente ao Lyon. O treinador da equipa do principado admitiu que vai fazer alterações, até porque a sua equipa já não tem aspirações no Grupo A."Haverá rotação de jogadores com vista ao jogo com o Lyon, mas não vou entrar em detalhes. Vamos começar a preparar esse jogo com o Lyon através desta partida com o Borussia Dortmund", referiu na conferência de antevisão da partida.Em todo o caso, o treinador francês deixou claro que o objetivo é fazer um bom jogo: "Vamos tentar fazer uma boa exibição, independentemente de quem entrar em campo. O Borussia também vai ter muitas ausências, mas mesmo assim continuam a ser uma boa equipa".