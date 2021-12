Herrera mostra balneário e agradece: «Obrigado dragões pelo carinho»

Héctor Herrera não chegou a entrar em campo no Estádio do Dragão mas foi mais um a festejar, no balneário, a passagem dos colchoneros aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. O médio ex-FC Porto, que foi capitão de azul e branco, agradeceu o "carinho" no regresso a 'casa'."Acreditámos sempre em nós e estamos nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Obrigado dragões pelo vosso carinho", escreveu o jogador numa publicação através das redes sociais a que adicionou uma foto de festa no balneário do Atleti.