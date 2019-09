Herrera: «Tempo sem jogar? Gosto dos desafios e quanto mais difícil, melhor»

Héctor Herrera cumpriu esta quarta-feira os primeiros minutos em jogos oficiais pelo Atlético Madrid e logo com um impacto muito positivo. O mexicano apontou o golo que valeu o empate caseiro frente à Juventus (), a contar para a Liga dos Campeões, e no fim da partida confessou que não foi fácil ficar tanto tempo sem jogar, mas que gosta dos desafios mais difíceis."A verdade é que estou muito contente, primeiro por me estrear e depois por poder ajudar a equipa. O empate contra um adversário como a Juventus não é nada mau. Houve partes do jogo em que fomos melhores, mas no fim deu empate.", disse o mexicano."Na última jogada, o que resta é esperar que não seja golo. A equipa luta sempre.""É importantíssimo não deixar pontos pelo caminho. Queríamos ganhar, mas o empate é bastante bom pela importância do rival. É importante ganhar, mas o empate foi bom.""Simeone disse-me para que entrasse no último canto, porque eu estava a ficar atrás para a recarga. Confia em todos os jogadores e essa força é importante para o que resta do campeonato.""Não é fácil, um jogador quer sempre ter minutos e ser protagonista, mas faz parte do jogo. Tenho de trabalhar e aproveitar a oportunidade que tenho. Vindo de ser capitão de uma equipa como o FC Porto e jogando sempre é difícil, mas sabia que não ia ser fácil. Gosto dos desafios e quanto mais difícil melhor, por isso decidi vir para aqui"