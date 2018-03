Jupp Heynckes analisou o triunfo do Bayern Munique na Turquia diante do Besiktas dizendo que não foi um desafio fácil e salientando que não gostou de ver a sua equipa levar tantos cartões amarelos."É um resultado convincente. O Besiktas não tinha perdido aqui na Liga dos Campeões, por isso não foi um jogo fácil. Marcámos nos momentos certos e ficámos com o agregado em 7-0. É normal que tenhamos caído um pouco. Eu tinha dito antes do jogo que tínhamos de manter-nos disciplinados e não nos deixarmos provocar pela jogo físico deles. Foi a única coisa negativa hoje, levámos demasiados amarelos", referiu o técnico dos bávaros no final do encontro.Por seu lado, Thomas Müller, avançado da equipa alemã, admitiu que o Bayern podia ter feito melhor e realçou o ruído ensurdecedor dos adeptos turcos: "Foi um grande barulho com todos aqueles assobios, não conseguíamos mesmo comunicar. Perdemos a bola muitas vezes, especialmente na segunda parte. Não tivemos o nosso jogo estruturado como tínhamos preparado".

Autor: Luís Miroto Simões